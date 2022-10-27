Пострадавшие при стрельбе в школе № 88 Ижевска дети сейчас находятся в лагере «Березовая роща»

Лагерь оснащен всем необходимым Фото: vk.com/miour

Для детей, пострадавших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске, открыли специальную смену в лагере «Березовая роща». Как сообщает пресс-служба администрации города, школьники отправились туда 24 октября.

447 учащихся проведут в лагере 6 дней. Дети смогут воспользоваться консультацией психологов, а также посетить тренинги по развитию навыков общения и самоконтроля.

«Мы откликнулись на обращение Министерства образования и науки Удмуртии и профинансировали реабилитацию школьников. В оздоровительном комплексе есть все условия для того, чтобы они смогли хорошо отдохнуть и прийти в себя, - комфортное размещение, пятиразовое питание и культурно-развлекательная программа. Она составлена с учетом пожеланий ребят. С ними будут работать опытные педагоги-психологи, которые помогут восстановить их психологическое здоровье», - сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Отметим, что лагерь оснащен всем необходимым для комфортного времяпровождения.

Напоминаем, всех детей, которые после этой трагедии находились в больницах Удмуртии, выписали. Еще 9 человек продолжают наблюдаться у врачей в московских клиниках. Часть учеников также проходят лечение в санатории «Ласточка».

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