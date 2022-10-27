Штраф за повторный безбилетный проезд в Удмуртии увеличили до 1000 рублей

Ранее штраф за повторный безбилетный проезд был 500 рублей Фото: АО «ИПОПАТ»

Сегодня, 27 октября, во время очередной сессии депутаты госсовета приняли изменения в закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений». Теперь повторный безбилетный проезд будет стоит «зайцам» Удмуртии 1 000 рублей.

С инициативой выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. В старой редакции закона, пассажиры, повторно не заплатившие за проезд, получали штраф в 500 рублей. Но эта сумма, по мнению Горбачева, не мотивирует граждан на соблюдение закона. Поэтому он предложил увеличить штраф.

«Это позволит дисциплинировать наших пассажиров, тогда они будут понимать, что оплатить проезд выгоднее, чем платить штраф», – объяснил Горбачев.

Изменения в закон приняли сразу в двух чтениях. Свой голос «за» отдали 47 депутатов.

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