Обманутые недобросовестными застройщиками жители Удмуртии получат выплаты из бюджета республики

Фото: Ярослав Семенов в «ВКонтакте» @semenov_yaroslav78

Сегодня госсовет Удмуртии принял законопроект, согласно которому жители республики, напоровшиеся на нечестных застройщиков, получат денежную компенсацию из регионального бюджета. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в «ВКонтакте».

Семенов отметил, что сумма выплат будет отличатся от той суммы, которую дольщики заплатили за квартиры. Это будет зависеть от двух вещей: средняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилья (при этом она будет определяться правительством Удмуртии) и площадь квартиры, но она не должна превышать установленную законом расчетную норму.

В бюджет на следующий год планируют заложить 50 миллионов рублей. Выплачивать компенсации начнут с дольщиков, которые купили квартиры в домах по адресам ул. Орсовская, 1а и Сабурова, 13.

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