Небо Ижевска рассекают следы от самолетов

Следы особенно хорошо заметны на чистом небе. Фото: «Злой ижевчанин» «ВКонтакте»

Утром 28 октября внимание жителей столицы Удмуртии привлекло небо над городом, а именно многочисленные следы от самолетов на нем. Некоторые ижевчане сразу же схватились за телефоны, чтобы запечатлеть красоту зрелища, а другие – нашли в этом очередной повод для шуток.

«Похоже, мы чего-то не знаем», – написал в группе «ВКонтакте» «Ижевск Где Гай Стоят» один из местных жителей.

Некоторые пользователи сети предположили, что таким образом в городе отмечают День армейской авиации России. Ижевчане также сочли возможным факт того, что следы получились такими большими потому что самолеты летали без катализаторов.

Эксперт из службы аэронавигации Урала объяснил «Комсомолке», что следы стали видны из-за изменений в траектории, которые появились ввиду новых правил подсчета. Раньше высоту считали от фактического уровня земли, а теперь привели к международным стандартам и считают от уровня моря. Поэтому самолеты могут теперь летать непосредственно над городом.

Следы оставили самолеты Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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