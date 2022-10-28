По вине водителя грузовика в ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске пострадали водитель легковушки и его пассажир

Пострадали 2 человека Фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии

Вечером 27 октября в Ижевске на Воткинском шоссе произошла дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

41-летний водитель грузовика «Камаз» в составе с полуприцепом не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз 2115», когда хотел развернуться налево. Отметим, что водитель легковушки двигался в крайней левой полосе в попутном грузовику направлении.

В результате ДТП пострадали 22-летний водитель ВАЗа и его 18-летний пассажир. По факту аварии проводится расследование.

Фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии

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