29 человек спасли огнеборцы из пожара в пятиэтажке в Сарапуле

В пожаре никто не пострадал Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Ночью 28 октября в одном из пятиэтажных домов в Сарапуле произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, спасатели эвакуировали 29 человек, в том числе 5 детей.

На первом этаже дома загорелась трехкомнатная квартира. Жильцы дома не могли самостоятельно выйти на улицу, потому что весь подъезд был в дыму. Они стояли на балконах и просили о помощи. Спасатели быстро сориентировались и придумали план действий.

«Сложность была в том, что большая часть жильцов – люди пожилые. Многие бабушки плохо ходили. Бойцам пришлось изрядно потрудиться и побегать, чтобы оперативно успеть всех вывести на свежий воздух. При таком количестве дыма можно легко за считанные минуты потерять сознание и погибнуть», - отметил замначальника пожарно спасательной части № 13 по охране Сарапула Андрей Фикс.

Общая площадь пожара составила 70 м². Его потушили за 32 минуты. Жертв среди жильцов нет.

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

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