Двух жителей Ижевска осудили за убийство и ограбление их общей знакомой

Мужчины заплатили сыну жертвы 1 миллион за моральный ущерб Фото: Амир Закиров

Сегодня, 28 октября, в Ижевске осудили двух местных жителей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, их признали виновными в разбое, а одного из них дополнительно и в убийстве.

15 февраля этого года мужчины выпивали во время работы на автомойке. После окончания смены подсудимые продолжили застолье в подсобном помещении здания. В определенный момент у одного из них возникло желание убить и ограбить их общую знакомую.

В качестве гостинца мужчины купили бутылку водки и направились в гости к подруге. Напоив женщину, один из них закинул на ее шею шнурок и задушил. Чтобы наверняка загубить жизнь своей жертвы и убедить себя в ее кончине, он дополнительно нанес ей несколько ударов кухонным ножом.

После этого преступники вынесли из квартиры женщины компьютер, телевизор и некоторое другое имущество на общую сумму около 70 тысяч рублей. Украденные вещи мужчины продали в ближайшем кафе за 3,5 тысячи рублей. Эти деньги они потратили на алкоголь и сигареты.

Мужчин задержали через 2 дня после убийства. Во время суда подсудимый, который убил женщину, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему суд назначил наказание в виде 18 с половиной лет в колонии особого режима. Второй подсудимый отказался признаться в том, что виновен в нападении. Он раскаялся только в краже имущества. Его отправили в колонию особого режима на 9 с половиной лет. Подсудимые также заплатили сыну убитой женщины 1 миллион рублей за моральный ущерб.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии @sudUdm

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