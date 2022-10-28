Хоккеисты Ижевска «Ижсталь» проиграли в гостевом матче клубу «Омские крылья»

Следующий матч пройдет через 2 дня Фото: сайт хоккейного клуба «Ижсталь» hcizhstal.ru

28 октября хоккейный клуб «Ижсталь» приехал в Омск в рамках тура регулярного чемпионата ВХЛ и сыграл с местным хоккейным клубом «Омские крылья». Как сообщает пресс-служба «Ижсталя», «сталевары» в очередной раз почти победили.

Начало игры благоволило ижевчанам. На 2 минуте матча Иван Казаков открыл счет. И уже через минуту Вячеслав Скобелев забил вторую шайбу хозяевам льда. Ближе к середине игры счет был 0:4 в пользу «Ижстали». Шайбы забили Угольников и Рыжов.

Однако в 3 периоде хоккеистам омского клуба удалось взять себя в руки и начать забивать голы. За последние 20 минут игры им удалось сравнять счет и вывести игру в овертайм. Но дополнительное время ни к чему не привело. Игру завершила серия послематчевых бросков, которая принесла победу «Омским крыльям». Омичи выиграли со счетом 5:4.

Следующий матч «сталеваров» пройдет 30 октября в Новокузнецке с «Металлургом».

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