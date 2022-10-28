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НовостиПроисшествия28 октября 2022 13:46

Почти 500 тысяч рублей украли две женщины у пенсионерок из Ижевска

Они представлялись сотрудницами банка
Софья Кель
Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Амир Закиров

Двух женщин из Ижевска осудят за кражу и мошенничество. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, их жертвами стали 3 пенсионерки.

В декабре 2021 года женщины ходили по домам пожилых женщин и представлялись сотрудницами органов социального обеспечения или банка. Они говорили пенсионеркам, что сейчас проходит денежная реформа и в скором времени все их накопления обесценятся. Злоумышленницы убеждали их отдать все свои деньги для «обмена на новые денежные знаки». Таким образом женщины украли почти 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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