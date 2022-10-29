31 января 2023 года ИПОПАТ уйдет из Можги

Фото: Администрация Можги @gorodmozhga

С 31 января следующего года АО ИПОПАТ перестанет обслуживать регулярные автобусные маршруты в Можге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В связи с уходом предприятия из города сотрудникам филиала вручили уведомления о сокращении. Власти отметили, что работники могут расторгнуть свои трудовые договора раньше указанного в уведомлении срока.

Власти также поделились тем, что Миндортранс Удмуртии готовит конкурс на оказание услуг регулярных муниципальных перевозок в Можге. До проведения конкурса при необходимости перевозчикам выдадут временные маршрутные карты.

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