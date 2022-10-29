Двух похитителей иномарки задержали в Ижевске

Машину отвезли на авторазбор Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ижевске задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже «Ауди» с одного из дворов Устиновского района города. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, машина стоила 1 300 000 рублей.

В январе этого года злоумышленники увидели незапертый автомобиль, в салоне которого, так удачно, был забыт ключ зажигания. Мужчины воспользовались забывчивостью хозяина иномарки и угнали автомобиль. Позднее они сдали его на авторазбор.

Одного из похитителей задержали еще в июле, второй – скрывался от полиции до конца октября. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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