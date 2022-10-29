30 октября в Удмуртии ожидается усиление ветра до 17 м/с

Жителям рекомендуют не ездить на автомобилях
Фото: Евгения ГУСЕВА
По данным Гидрометцентра Удмуртии, днем 30 октября, местами по республике ожидается усиление южного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Отметим, что штормовое предупреждение регистрируется только когда скорость ветра достигает 20 м/с, Несмотря на это, жителям стоит быть аккуратнее.
Населению рекомендуется:
1. Воздержаться от прогулок и поездок.
2. Проверить состояние оконных рам и форточек.
3. При отъезде или длительной поездке из дома проверить и закрыть все окна и форточки.
4. Подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, свечи).
5. По возможности отключить бытовую электротехнику от электропитания.
6. Автовладельцам правильно выбирать места парковки транспортных средств.
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