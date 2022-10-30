Мужчина и молодая женщина скончались от коронавируса в Удмуртии

Коронавирус в Ижевске. Архив редакции
Фото: Архив КП
На утро 30 октября, в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились 251 человек. В числе заболевших 21 ребенок до 14 лет, 74 гражданина старше 65 лет. В ковид-центры госпитализирован 21 пациент. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.
290 человек выздоровели, их выписали.
К сожалению, скончались двое – мужчине было 89 лет, женщине было всего 35 лет. Итого по республике от коронавируса погибли 4 127 человек, из них 3 927 – с подтвержденным диагнозом.
Состояние 90 пациентов ковид-стационаров оценивается, как средней тяжести, 16 человек находятся в тяжелом состоянии, 2 из них на ИВЛ.
Всего на 30 октября в Удмуртии зарегистрирован 222 621 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 215 366 человек выздоровели.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Центральной площади Ижевска открыли фотобульвар «Герои и подвиги»
В Ижевске выпал первый снег
Новый асфальт и тротуар сделали на Загородной улице в Ижевске