Мужчина и молодая женщина скончались от коронавируса в Удмуртии

Коронавирус в Ижевске. Архив редакции Фото: Архив КП

На утро 30 октября, в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились 251 человек. В числе заболевших 21 ребенок до 14 лет, 74 гражданина старше 65 лет. В ковид-центры госпитализирован 21 пациент. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

290 человек выздоровели, их выписали.

К сожалению, скончались двое – мужчине было 89 лет, женщине было всего 35 лет. Итого по республике от коронавируса погибли 4 127 человек, из них 3 927 – с подтвержденным диагнозом.

Состояние 90 пациентов ковид-стационаров оценивается, как средней тяжести, 16 человек находятся в тяжелом состоянии, 2 из них на ИВЛ.

Всего на 30 октября в Удмуртии зарегистрирован 222 621 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 215 366 человек выздоровели.

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