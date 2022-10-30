Нарушения нашли в школе № 51 в Ижевске

Школа 51 в Ижевске
Фото: Архив КП
После проведенной Управлением Роспотребнадзора по Удмуртии проверки в школе № 51 Ижевска нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательной организации.
После обращения в суд руководство школы должно устранить эти нарушения, сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по УР.
В срок до 1 июня 2023 года нужно:
- оборудовать обеденный зал столовой мебелью без дефектов и повреждений, с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- обеспечить учебные классы и кабинет дополнительного образования ученической мебелью с покрытием столов и стульев без дефектов и повреждений и выполненными из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
- в срок до 1 сентября обеспечить количество обучающихся в начальных классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м.
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