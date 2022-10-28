Двух пострадавших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске выписали из московских клиник

Вернулись 1 взрослый и 1 ребенок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из клиник столицы России выписались два пострадавших при стрельбе в школе № 88. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

27 октября в Ижевск вернулся взрослый, он продолжит амбулаторное лечение дома. Сегодня вечером вернется один ребенок. Всех пострадавших в аэропорту встречают сотрудники ижевских больниц.

Напоминаем, что на данный момент из больниц Ижевска выписали всех детей и взрослых, которые стали жертвами страшной трагедии в школе № 88. Сейчас многие из детей проходят лечение в оздоровительном санатории «Ласточка» и детском лагере «Березовая роща».

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