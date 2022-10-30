На трассе в Удмуртии вспыхнул микроавтобус

Фото: vk.com/psch37

Сегодня, 30 октября, на 127 км трассы М-7 у деревни Баграш-Бигра сгорел автобус. Как сообщает на своей странице в «ВКонтакте» пожарно-спасательная часть № 37, сигнал о пожаре поступил в 06:19.

К прибытию пожарных автобус полностью был объят пламенем. Общая площадь пожара составила 14 м².

Фото: vk.com/psch37

По предварительным данным, машина сгорела из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

Фото: vk.com/psch37

К счастью, в пожаре никто не пострадал.

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