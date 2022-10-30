Фонари в парке в Воткинске разбили малолетние хулиганы

О вандалах рассказа глава города. Фото: Алексей Заметаев

В парке П. И.Чайковского в Воткинске вандалы разрушили часть конструкций. Испорчены фонари, светильники и даже стеклянная дверь. Об этом рассказал на своей странице в «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев.

«В нашем с вами любимом парке П.И.Чайковского «поработали» малолетние вандалы. Больно видеть, как то, что сделано с любовью для комфортного отдыха жителей, бесцельно рушится. Просто так, ради развлечения», - написал Заметаев.

Фото: Алексей Заметаев

По его словам, в парке есть видеонаблюдение, поэтому полицейские уже установили виновников. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, определяется ущерб.

Фото: Алексей Заметаев

«Я хочу обратиться к всем горожанам. Пожалуйста, если вы стали свидетелями вандализма, звоните в полицию. С детьми-подростками проведите беседу о недопустимости такого поведения», - уточнил глава города.

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