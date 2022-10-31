Историческое здание на ул. Сивкова в Ижевске отдадут студенческим отрядам

В XIX веке в помещении на улице Сивкова в Ижевске располагалась заводская амбулатория. Фото: Лада Иванова

В Ижевске определили судьбу здания заводской амбулатории на ул. Сивкова, 177. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Помещения будут использовать студенческие отряды. В историческом месте расположится мультиформатное пространство «СО.Здание».

Уже практически закончились демонтажные работы. Скоро начнется отделка, а с 7 ноября – ремонт крыши. На него выделили деньги из регионального бюджета.

Сам проект мультиформатного пространства профинансировали благодаря фонду президентских грантов. В результате конкурса регион получил 8,6 млн рублей.

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