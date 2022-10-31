В Удмуртии за сутки выявили 180 новых случаев COVID-19

390 пациентов выздоровели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 34 ребенка до 18 лет и 53 жителя региона старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализирован 21 человек.

390 пациентов выздоровели. Их выписали.

97 человек в ковид-стационарах находятся в состоянии средней тяжести, 14 - в тяжелом, из них 2 на ИВЛ.

Умерли 2 мужчины. Им было 72 и 89 лет. .

Вакцинировались 705 905 жителей региона, 565 003 из них получили второй компонент. 255 575 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 222 801 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 215 756 человек выздоровели. 4 129 летальных случаев, из них 3 929 - с подтвержденным диагнозом.

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