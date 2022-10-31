Следственный комитет начал проверку по факту возгорания автобуса в Удмуртии

Фото: vk.com/psch37

Региональный следственный комитет организовал доследственную проверку по факту возгорания пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Утром 30 октября на 127 километре федеральной трассы М-7 в Малопургинском районе загорелся автобус. К прибытию пожарных автобус был полностью объят пламенем. Общая площадь пожара составила 14 м².

К счастью, пострадавших в пожаре не было. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В рамках проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет дана оценка действиям работников транспортной организации.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двух похитителей иномарки задержали в Ижевске

Фонари в парке в Воткинске разбили малолетние хулиганы

На трассе в Удмуртии вспыхнул микроавтобус