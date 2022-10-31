Шесть человек задержали в Ижевске за организацию сети игорных заведений

Заведения находились на 3 улицах Ижевска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группу из шести ижевчан задержали по подозрению в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Группа состоит из двух мужчин и четырех женщин, трое из которых ранее судимы за преступления корыстной направленности. Подозреваемые организовали игорные заведения на улицах Ленина, Молодежная и Воровского в Ижевске. Там они предоставляли посетителям игровое оборудование и доступ к играм через интернет.

Деятельность игорных клубов пресекли 27 августа полицией. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой». Подозреваемым грозит до 4 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.

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