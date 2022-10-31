Разгром хоккеистов Ижевска «Ижсталь» в Новокузнецке

Фото: сайт хоккейного клуба «Ижсталь» hcizhstal.ru

30 октября «Ижсталь» потерпел крупное поражение в Новокузнецке от местного хоккейного клуба «Металлург». Как сообщает пресс-служба ижевского клуба хоккея, «сталевары» проиграли со счетом 5:0.

Хозяева льда открыли счет уже на 5 минуте игры. В течение первого периода «сталевары» пропустили шайбы от Кицына, Мальцева и Ердакова. Первые 20 минут игры закончились со счетом 3:0.

Во время второго периода «Металлург» забили еще два гола. Это были заслуги Шевченко и Ердакова. Третий период закончился ничем для обеих команд.

На все 5 шайб «Ижсталь» не смог ответить ни одним голом. В результате матч выиграл «Металлург» со счетом 5:0.

«Проиграли закономерно. Не то, чтобы проспали, но не совладали с натиском хозяев. Было видно, что «Металлург» намного свежей нас. Тяжёлая поездка, большие серьёзные игры отняли у ребят много сил, эмоций и, видимо, это наложилось. В таких играх на первый план выходит холодная голова и выполнение игрового задания, терпеливость. Чуть-чуть этого не было, соответственно имеем такой результат», - прокомментировал игру главный тренер хоккейного клуба «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

4 ноября «сталевары» сразятся с тульской командой. Игра откроет серию домашних матчей.

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