Сотрудникам одной из больниц Глазова не выплачивали зарплату

До этого в больнице уже не выплачивали зарплаты
Фото: Мария Бакланова
После проверки Глазовской межрайонной больницы прокуратура Удмуртии выяснила, что одному из сотрудников учреждения не выплачивали зарплату. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее больница уже была привлечена к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок. Последняя проверка была повторной и она выявила те же нарушения.
Суд взыскал с юридического лица невыплаченную зарплату, а также назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
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