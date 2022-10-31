Сотрудникам одной из больниц Глазова не выплачивали зарплату

До этого в больнице уже не выплачивали зарплаты Фото: Мария Бакланова

После проверки Глазовской межрайонной больницы прокуратура Удмуртии выяснила, что одному из сотрудников учреждения не выплачивали зарплату. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее больница уже была привлечена к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок. Последняя проверка была повторной и она выявила те же нарушения.

Суд взыскал с юридического лица невыплаченную зарплату, а также назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Разгром хоккеистов Ижевска «Ижсталь» в Новокузнецке

Шесть человек задержали в Ижевске за организацию сети игорных заведений

Следственный комитет начал проверку по факту возгорания автобуса в Удмуртии