Завершается первый этап благоустройство стадиона «Торпедо» в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

Подходит к концу первый этап реконструкции стадиона «Торпедо» в микрорайоне «Буммаш» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

На данный момент на стадионе подготовили основание футбольного поля, заменили искусственное новое покрытие, а также провели ряд работ для подготовки рулонного газона к зимовке. В ближайшее время подрядчик установит ворота, в том числе и для игры в регби.

Фото: администрация Ижевска

«Новые размеры футбольного поля теперь соответствуют мировым стандартам – 102 м на 65 м. Высота травы составляет 6 см. Это значит, здесь можно будет проводить Первенства России по футболу и регби. Подобной площадки в городе еще не было», - рассказал начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Ижевска Андрей Васюков.

Как отметил Васюков, второй этап реконструкции включает в себя создание 2 площадок для мини-футбола, расширение площади стадиона для занятий пляжными видами спорта, строительство парковки и новых трибун, а также обновление ограждения и пешеходных дорожек вдоль футбольного поля.

Закончить работы планируют до мая 2023 года.

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