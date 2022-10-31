Из-за неисправного робота пылесоса загорелась квартира в Глазове

Фото: МЧС Удмуртии

В минувшее воскресенье в одном из домов Глазова загорелась квартира. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, причиной стала неисправность робота-пылесоса.

Утром хозяева квартиры уехали на дачу и оставили пылесос прибираться. Около 15:00 соседи почувствовали запах дыма в подъезде и вызвали пожарных. Огнеборцы быстро обнаружили источник пожара, вскрыли двери и потушили горящий пылесос.

В результате возгорания закоптились стены и мебель, также поврежден пол. Большого материального ущерба удалось избежать.

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