Житель Ижевска расплатился в алкомаркете банкнотой банка приколов

Мужчина сделал покупку примерно на 600 рублей
Фото: Виктор Гусейнов
В Ижевске задержали 39-летнего ранее судимого жителя Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, он подозревается в мошенничестве.
В алкомаркете на улице Петрова мужчина приобрел товар на сумму около 600 рублей и расплатился за покупку банкнотой «банка приколов» номиналом 5 тысяч. После этого мошенник получил сдачу и ушел из магазина.
Продавщица поняла, что деньги были ненастоящими только через 2 часа после произошедшего. Личность мужчины определили по видеокамерам в магазине.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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