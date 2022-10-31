Житель Ижевска расплатился в алкомаркете банкнотой банка приколов

Мужчина сделал покупку примерно на 600 рублей Фото: Виктор Гусейнов

В Ижевске задержали 39-летнего ранее судимого жителя Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, он подозревается в мошенничестве.

В алкомаркете на улице Петрова мужчина приобрел товар на сумму около 600 рублей и расплатился за покупку банкнотой «банка приколов» номиналом 5 тысяч. После этого мошенник получил сдачу и ушел из магазина.

Продавщица поняла, что деньги были ненастоящими только через 2 часа после произошедшего. Личность мужчины определили по видеокамерам в магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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