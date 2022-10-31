Группа бойцов вернулась в Удмуртию из зоны спецоперации

Бойцов пришли встретить родные и близкие Фото: Алексей Заметаев в «ВКонтакте» @id38097905

Этой ночью в Воткинск вернулись военнослужащие Росгвардии из зоны СВО. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев на своей странице «ВКонтакте».

Задачи, которые были поставлены перед бойцами, выполнены в полном объеме. После 3 месяцев разлуки мужчин пришли встретить семьи, друзья и сослуживцы.

Росгвардейцам предоставили выходные и отпуска. Желающие могут получить путевки в санатории.

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