Мужчина убил сына своей жены на глазах у ее внука в Удмуртии

Мужчину отправили в колонию на 10 лет Фото: Амир Закиров

65-летнего жителя Селтинского района в Удмуртии осудили за убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

15 января этого года осужденный выпивал вместе с сыном своей супруги. Через некоторое время они поссорились и тогда мужчина схватился за нож, и несколько раз ударил собутыльника. От полученных ран он скончался на месте. Все это происходило на глазах у несовершеннолетнего сына убитого мужчины. Мальчик умолял родственника не убивать отца, но в ответ преступник лишь пообещал расправиться и с ним.

Суд приговорил мужчину к 10 годам в исправительной колонии строгого режима.

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