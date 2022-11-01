Руководитель фирмы в Ижевске не выплачивал зарплату своим сотрудникам в течение 9 месяцев

Уголовное дело направили в суд Фото: Архив КП

В столице Удмуртии осудят руководителя одной из местных фирм за невыплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

С сентября 2021 года по май 2022 подозреваемый не оплачивал труд 12 сотрудников своей фирмы. При этом предприятие имело достаточно денег для выплаты зарплаты.

Сумма задолженности составила свыше 600 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры работникам выдали жалованье на сумму более 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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