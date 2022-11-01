Из-за неосторожного курения загорелся двухэтажный барак в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

1 ноября в Воткинске загорелся двухэтажный барак. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожарные приехали на место через 4 минуты после звонка. По приезде они увидели, что надворные постройки барака были объяты огнем. В результате пожара пострадали две квартиры. Соседние жилища и прилегающие постройки спасателям удалось спасти.

Из квартир эвакуировали несколько взрослых и два маленьких ребенка. Пострадавших нет.

По предварительным данным причиной пожара назвали неосторожное курение.

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