Из-за неосторожного курения загорелся двухэтажный барак в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR
1 ноября в Воткинске загорелся двухэтажный барак. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Пожарные приехали на место через 4 минуты после звонка. По приезде они увидели, что надворные постройки барака были объяты огнем. В результате пожара пострадали две квартиры. Соседние жилища и прилегающие постройки спасателям удалось спасти.
Из квартир эвакуировали несколько взрослых и два маленьких ребенка. Пострадавших нет.
По предварительным данным причиной пожара назвали неосторожное курение.
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