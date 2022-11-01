Машиниста башенного крана осудили за гибель сотрудника на стройке в Ижевске

Мужчина нарушил правила безопасности на стройке Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В столице Удмуртии признали виновным крановщика, которого обвиняли в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Во время стройки многоэтажного дома на улице 10 лет Октября в Ижевске обвиняемый, не убедившись в безопасности своего маневра и не подав предупредительный сигнал, перевел стрелу крана. После этого он зацепил стропы другого крана, который держал панели для монтажа опалубки 16-го этажа. Это привлекло к падению одного из рабочих, который в это время находился на стропах. Мужчина скончался на месте.

Суд назначил крановщику наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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