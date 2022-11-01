Назначен новый глава управления МЧС Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR
На пост начальника Главного управления МЧС России по Удмуртии назначили полковника внутренней службы Пряженцева Сергея Борисовича. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.
Соответствующий Указ подписал президент России 31 октября.
СПРАВКА
Родился 13 октября 1971 года в Краснодарском крае.
С 1992 по 2011 годы служил в вооруженных силах России.
С февраля 2011 года по сентябрь 2021 год служил в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.
С 20 сентября 2021 года работал первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Удмуртии.
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