Жителя Удмуртии осудили за предоставление своей квартиры для потребления наркотиков

Мужчина организовал в своей квартире наркопритон. Фото: архив
Житель города Глазов был признан виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Судом было установлено, что мужчина сам употреблял наркотики, а также предлагал знакомым свою квартиру для употребления наркотических средств. Как выяснилось, он сам изготавливал их кустарным способом.
В качестве оплаты за в изготовление наркотиков и предоставление места для их употребления, обвиняемый брал с посетителей своей жилплощади часть приготовленного наркотического средства.
Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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