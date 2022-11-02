За 2022 год в Удмуртии выявлено 5 786 случаев артериальной гипертензии

Врачи рекомендуют регулярно контролировать свое давление. Фото: архив

Одним из самым распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы в Удмуртии является артериальная гипертония. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. На данный момент под наблюдением врачей находится более 200 000 человек с этим диагнозом.

Нормальное артериальное давление у взрослых людей должно составлять 120-130/80 мм рт. ст. А вот артериальное давление 140/90 мм рт. ст. и выше считается повышенным.

За 9 месяцев 2022 года в рамках в республике у 5 786 человек была выявлена артериальная гипертензия.

Врач-кардиолог Светлана Шабардина считает, что повышенное артериальное давление может стать причиной развития инфаркта миокарда и мозгового ишемического инсульта.

Чтобы этого избежать, врачи рекомендуют регулярно контролировать свое давление и принимать назначенные врачом лекарства

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