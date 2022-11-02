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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:33

Пять врачей из Удмуртии отправятся к мобилизованным для оказания медпомощи

Готовится к отправке партия лекарств для бойцов
Виола Романова
Врачи пробудут в части несколько дней

Врачи пробудут в части несколько дней

Фото: Архив КП

3 ноября из Удмуртии в Вольск для оказания медицинской помощи мобилизованным отправятся 5 врачей. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов.

К бойцам отправятся 2 терапевта, 2 инфекциониста и 1 психотерапевт. В Вольске они пробудут несколько дней.

Бречалов также отметил, что в скором времени мобилизованным отправят партию лекарств, в целом свыше 170 наименований. Это – противовоспалительные, антибактериальные, противовирусные препараты и анальгетики.

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