Глава Удмуртии сообщил о завершении призыва на службу в рамках частичной мобилизации

Все задачи были выполнены уже 23 октября Фото: Мария Бакланова

Удмуртия завершила все мероприятия, связанные с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

Глава также отметил, что теперь работа военкоматов по комплектованию вооруженных сил России будет организована только за счет приема добровольцев и контрактников.

Отметим, что все процедуры по призыву на службу в рамках частичной мобилизации в республике подошли к концу еще 23 октября.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять врачей из Удмуртии отправятся к мобилизованным для оказания медпомощи

Назначен новый глава управления МЧС Удмуртии

За 2022 год в Удмуртии выявлено 5 786 случаев артериальной гипертензии