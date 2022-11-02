В Удмуртии пьяный мужчина зарезал жену

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд Фото: Амир Закиров

В Сарапуле осудят 39-летнего местного жителя за убийство жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В августе этого года обвиняемый, во время пьяной ссоры со своей женой, схватился за нож и несколько раз ударил ее им. В результате полученных ран женщина умерла.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» направили в суд с обвинительным заключением.

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