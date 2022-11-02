Водитель легковушки столкнулся с тепловозом в Ижевске

Водитель легковушки получил травмы
Фото: Амир Закиров
1 ноября в Ленинском районе Ижевска на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
43-летний мужчина за рулем «Лада Веста» столкнулся с тепловозом в составе 4 вагонов. В результате ДТП он получил травмы и был доставлен в больницу.
По факту дорожной аварии проводится проверка.
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