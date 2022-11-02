Дополнительные меры поддержки ввели в Удмуртии для участников спецоперации и семей мобилизованных

Семьи бойцов освободят от начисления пени на услуги ЖКХ
Фото: Мария Бакланова
В Удмуртии ввели дополнительные меры поддержки для участников СВО, мобилизованных и их семей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем телеграм-канале.
Власти обещают помочь с организацией профессионального обучения и в поиске работы, а также посодействовать безработным членам семей, в том числе единовременные финансовые выплаты на открытие собственного дела.
Кроме этого, Бречалов обязался посодействовать в оформлении соцвыплат и освободить семьи бойцов от начисления пени на услуги ЖКХ и капремонт.
Напоминаем, что ранее глава республики сообщил о том, что Удмуртия выполнила все поставленные перед ней задачи в рамках частичной мобилизации.
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