Двух жительниц Удмуртии отправили в колонию за кражу строительных инструментов

Ближайшие 3-4 года женщины проведут в колонии Фото: Архив КП

В Воткинске осудили за кражу двух местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В октябре 2021 года пьяные женщины проникли в жилой дом и вынесли оттуда строительные инструменты. Сумма причиненного ущерба превысила 6 тысяч рублей.

Подруг судили по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище». Суд отправил их в колонию общего режима на срок от 3 до 4 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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