Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Ижевске с 3 по 6 ноября

В праздники трамваи и троллейбусы будут ходить по специальному расписанию Фото: Архив КП

В праздничные дни изменится расписание троллейбусов и трамваев. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

3 ноября троллейбусы и трамваи будут ходить по расписаниям буднего дня. Но из-за укороченного рабочего дня, трамвайные маршруты, работающие в часы "пик", во второй половине дня начнут движение раньше:

4 маршрут:

Ул.Промышленная: 13:24 - 17:09;

Сквер металлургов: 14:05 - 17:51.

8 маршрут:

Ул.Промышленная: 13:52 - 17:32;

Буммаш: 14:23 - 18:03.

11 маршрут:

Ул.Промышленная: 13:54 - 17:16;

Ул.Ворошилова: 14:21 - 17:43.

4 ноября трамваи и троллейбусы будут работать по расписаниям субботы. 5 и 6 ноября – по расписаниям воскресенья.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, вся Россия будет отдыхать в честь Дня народного единства.

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