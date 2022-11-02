Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Ижевске с 3 по 6 ноября

В праздники трамваи и троллейбусы будут ходить по специальному расписанию
Фото: Архив КП
В праздничные дни изменится расписание троллейбусов и трамваев. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
3 ноября троллейбусы и трамваи будут ходить по расписаниям буднего дня. Но из-за укороченного рабочего дня, трамвайные маршруты, работающие в часы "пик", во второй половине дня начнут движение раньше:
4 маршрут:
Ул.Промышленная: 13:24 - 17:09;
Сквер металлургов: 14:05 - 17:51.
8 маршрут:
Ул.Промышленная: 13:52 - 17:32;
Буммаш: 14:23 - 18:03.
11 маршрут:
Ул.Промышленная: 13:54 - 17:16;
Ул.Ворошилова: 14:21 - 17:43.
4 ноября трамваи и троллейбусы будут работать по расписаниям субботы. 5 и 6 ноября – по расписаниям воскресенья.
Напомним, в понедельник, 4 ноября, вся Россия будет отдыхать в честь Дня народного единства.
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