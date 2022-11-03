В Первомайском и Ленинском районах Ижевска временно ограничат движение транспорта

Водителям стоит искать пути объезда Фото: Архив КП

В Ленинском и Первомайском районах столицы Удмуртии введены ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В Первомайском районе проводятся монтажные работы систем канализации на улице Камбарская. Поэтому проезд от Камбарской до Ракетной улицы, на СНТ «Пенсионер» и через железнодорожные пути Воткинской линии закроют до 4 ноября. Проехать в район можно через ул. Шарканская, ГСК «Механик-6».

Сквозной проезд участка дороги между улицами 15-й и Новошестнадцатой в Ленинском районе закроют с 8:00 4 ноября до 4:00 5 ноября. В это время в районе энергетики смонтируют трубопроводы теплосети. Движение общественного транспорта на улице Баранова перенаправят на улицу Телегина.

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