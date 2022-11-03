В Ижевске ко Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии обновили портреты на Доске Почета

Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

На Доске Почета в Ижевске по ежегодной традиции обновились имена и портреты. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, это происходит в честь Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии.

«У нас живут самые трудолюбивые и талантливые люди, настоящие патриоты, мастера своего дела. На Доску Почета мы заносим имена 50 тружеников и 13 рабочих коллективов. Но в республике таких достойных, самоотверженных и влюбленных в свою Родину людей гораздо больше», - отметил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

На доску занесли названия рабочих коллективов, имена работников заводов, педагогов, врачей, спасателей, пожарных и многих других тружеников Удмуртии, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

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