На перекрестке улиц Советская и Коммунаров в Ижевске столкнулись две легковушки

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

2 ноября на регулируемом перекрестке улиц Советская и Коммунаров в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Столкнулись две легковушки: «Hyundai Solaris», под управлением 32-летней женщины, и «Opel Astra», под управлением 27-летнего мужчины. После удара водитель отлетел на тротуар и врезался в дорожный знак и ограждение.

В результате ДТП женщина получила травмы. По факту дорожной аварии проводится проверка.

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