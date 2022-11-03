Пенсионерку из Ижевска изнасиловали и ограбили в лесополосе

Мужчина украл у своей жертвы мобильный телефон, деньги и банковскую карточку Фото: Сергей ГРАЧЕВ

38-летний житель Ижевска обвиняется в изнасиловании и ограблении 65-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

30 октября пьяный мужчина напал на пенсионерку в лесополосе по улице 10 лет Октября. Обвиняемый изнасиловал женщину и украл у нее мобильный телефон, деньги и банковскую карточку.

Личность насильника установлена. Его задержали.

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