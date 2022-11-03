Мужчина из Ижевска зарезал ножом приятеля своего отца

Уголовное дело направлено прокурору Фото: Амир Закиров

Житель столицы Удмуртии зарезал ножом приятеля своего отца. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, тот отказался выпить вместе с преступником.

В июне этого года пьяный мужчина проник в одну из комнат общежития в Первомайском районе Ижевска, чтобы переночевать. Там обвиняемый предложил одному из жильцов, который по совместительству являлся приятелем его отца, выпить вместе с ним. Но получил отказ. После этого преступник разозлился и несколько раз ударил своего собеседника ножом. От полученных ран мужчина скончался.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пенсионерку из Ижевска изнасиловали и ограбили в лесополосе

В Первомайском и Ленинском районах Ижевска временно ограничат движение транспорта

Двух жительниц Удмуртии отправили в колонию за кражу строительных инструментов