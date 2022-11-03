Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина ждет ребенка

Фото: Сборная России по биатлону/СБР в «ВКонтакте» @russianbiathlon

Призер Олимпийских игр, биатлонистка из Можги Ульяна Нигматуллина объявила о том, что пропустит грядущий сезон из-за беременности. Об этом спортсменка сообщила во время записи своего подкаста.

«Я отвлекусь на серьезную миссию – рождение ребенка. Идет обратный отсчет, все должно произойти в начале февраля», – поделилась девушка со своими поклонниками.

В 2021 году Нигматуллина вышла замуж за своего личного тренера Ильшата Нигматуллина и взяла его фамилию (до этого – была Кайшева).

Отметим, что спортсменка является серебряным и бронзовым призером Олимпийских Игр (2022), двукратной чемпионкой Европы по биатлону среди юниорок (до 21 года). Бронзовый призер III Всемирных зимних военных игр в Сочи в спринте, заслуженный мастер спорта России (2022) и это далеко не все спортивные заслуги уроженки Удмуртии.

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