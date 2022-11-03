Как будут работать больницы с 4 по 6 ноября

В праздники больницы будут работать по специальному расписанию Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В праздничные дни больницы Ижевска продолжат оказывать медицинскую помощь горожанам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

4 и 6 ноября в дежурных взрослых больницах будет оказываться только экстренная и неотложная помощь, в детских поликлиниках – прием будет вести дежурный врач-педиатр. 5 ноября все медучреждения будут работать по графику субботнего дня.

Отметим, что скорая медицинская помощь продолжит работать в обычном режиме.

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