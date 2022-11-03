Сергей Смирнов покидает пост Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртии

О новом руководителе администрации главы и правительства Удмуртии будет объявлено 7 ноября Фото: Амир Закиров

Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов покидает свой пост. Но как отмечает пресс-служба администрации города, он все равно остается в команде на должности постоянного представителя Главы республики при Президенте России.

«Шесть лет назад, когда Сергей Смирнов переходил из Общественной палаты России в Администрацию Президента, я охарактеризовал его как ответственного и эффективного руководителя. Совместная работа в Удмуртии еще раз подтвердила эту оценку. В должности Руководителя Администрации Главы и Правительства Сергей Витальевич перезагрузил внутреннюю политику республики», – отметил глава республики Александр Бречалов.

Имя нового руководителя администрации главы и правительства Удмуртии объявят 7 ноября на аппаратном совещании у главы региона.

Напомним, что руководителем администрации главы и правительства Удмуртии Смирнов стал в 2017 году. До этого Смирнов работал заместителем главы управления президента России по внутренней политике с ответственностью за взаимодействие с Федеральным собранием с сентября 2016 года.

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