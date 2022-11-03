На садоогородах в Индустриальном районе Ижевска задержали наркосбытчицу

Фото: МВД по Удмуртии

На территории одного из СНТ Индустриального района Ижевска задержали 30-летнюю безработную местную жительницу. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, она подозревается в продаже наркотиков.

В карманах женщины полицейские обнаружили два свертка с синтетическими наркотиками. Оперативники установили, что задержанная делала закладки для интернет-магазина.

На территории СНТ сотрудники полиции обнаружили несколько тайников женщины, а в арендованной ею квартире – электронные весы, упаковочный материал, а также полимерный пакет с наркотиками массой 40 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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